عسفان المدينة التاريخية العريقة التي مر بها الأنبياء والرسل وكانت مركزاً تجاريا في سالف العصر ومنبع الحضارات في الإسلام وما قبل الإسلام منها الأدباء والعلماء والتجار والشعار.

وتعتبر عسفان بوابة شمال مكة وممر طريق الأنبياء والقوافل ، فقد مر بها عدد من الأنبياء والرسل ، فقد مر بها صالح وهود وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، وبها شُرعت صلاة الخوف في غزوة عسفان ، كما كانت تمر بها قوافل قريش التجارية.

تشرف يوم السبت الثالث والعشرون من صفر للعام الهجري ١٤٤٢ فريق مناسباتنا بزيارة لمدينة عسفان وكان في استقبالهم في مقر المركز الحضاري الاستاذ محمد الحربي المتحدث باسم المجموعة واعضاء المجلس البلدي وبعض الإعلاميين وبعد الاستقبال والتعارف انطلق الجميع لأخذ جولة على المعالم التاريخية والحضارية بدءً بنبع الوطية ومن ثم جبل الحرة ومروراً بالقلعة التاريخية ومن ثم بئر التفلة وبئر عثمان وبعد ذلك الذهاب للسوق القديم والاطلاع على بعض المعالم والآثار التي أجاد الأستاذ محمد الحربي في وصفها بلغته الفصحى وايصال الرسالة باختصار مفيد والعودة بعد ذلك لمقر المركز الحضاري لتناول الفطور المعد من الأكلات الشعبية لأهل المنطقة وبعد تداول الحديث تم توديع الفريق وكانت الزيارة في غضون ثلاث ساعات مثل ما اعد لها مسبقاً.

السعادة العارمة الواضحة على محيا الضيوف والمضيفين من خلال اللقاء والتجول والخروج بمعلومة وافية عن المعالم والآثار التاريخية التي لم تكن بارزة بقدر معلوم ولم يوليها الإعلام اهتمام من قبل وعلى الرغم من جمال تلك المعالم الأخاذ ومواقعها الرائعة إلا أنه ينقصها الكثير من الاهتمام من قبل الإعلام والجهات المختصة وكذلك يكمن الدور الأكبر على أهل المنطقة من حيث المطالبة لأن الطرق وعرة وبعض الأماكن بحاجة لعناية حكومية من حيث التسوير والتشجير وإعادة الترميم وعرض بعض الجهات منها للاستثمار السياحي الذي يعود بالفائدة للمنطقة وللبلد عامة.