“لم يقصد الإساءة للدولة”.. والد المحامي المصري طارق سعيد يدافع عن ابنه

كل الوطن – وكالات: قال والد المحامي المصري طارق جميل سعيد، إن الفيديو الذي انتقد فيه نجله إجراءات اختيار المرشحين لمجلس النواب، لم يكن القصد منه “المساس بالبلد أو شعبه أو قائده”.

وأوضح جميل سعيد في حواره مع قناة “صدى البلد” أن أسرته تدين بالولاء لمصر، كما أن ابنه عميد شرطة وابنه الأصغر طيار في شركة “مصر للطيران”، وعمه مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة سابقا.

ولفت إلى أن نجله “أخطأ في ما قاله عن المرشحين لمجلس النواب ولكنه لم يتعمد الإساءة للبلد أو القيادة السياسية”، مضيفا أنه فوجئ بعد تداول الفيديو على نطاق واسع “في غير موضعه”.

يذكر أنه تم إخلاء سبيل طارق سعيد بكفالة مالية الأحد بعد اتهامه بالسب والقذف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية