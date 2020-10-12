شمس الكويتية: المرأة التي تعتبر الغزل تحرّش لديها نقص (فيديو)

كل الوطن – الموجز: في حلقة جديدة من برنامج قعدة رجالة، واجهت شمس الكويتية دوافع التحرش، ودافعت عن النساء التي يتم التحرش بها، ودافعت أيضًا عن الرجال الذين يواجهون اتهامات بأنهم متحرشون، وهم لم يفعلوا شيئًا سوى الغزّل.

واعترفت شمس الكويتية أنها تغزّلت من قبل في رجل أعجبها، وأقرّت أن التحرش لا يعتبر وجهة نظر بل مسألة أخلاقيات وشرف، وأن المرأة التي تعتبر الغزل تحرّش، فهي لديها نقص، لأن المرأة تتزين وتتجمل لنفسها أولًا.

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. وتم إطلاق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم: قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions ، يستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.