“لن يُحاكم بتهمة الزنا.. وفيديوهات جديدة”.. أعترافات غير متوقعة تكشفها التحقيقات في قضية “عنتيل الجيزة”

كل الوطن – الموجز: جدد قاضى المعارضات محكمة شمال الجيزة، حبس الجزار «عز» المعروف إعلاميا بـ«عنتيل الجيزة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة للآداب العامة بهدف ابتزازهن، وتهديدهن بالاستمرار علاقاته المشبوهة بعد أن قررت النيابة حبسه 4 على ذمة التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث بالجيزة، إجراء التحريات فى واقعة القبض على عنتيل الجيزة المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة لابتزازهن، خاصة بعد أن قررت النيابة ضبط 4 سيدات جرى الكشف عن هويتهن، ظهرن فى مقاطع الفيديو بصحبة المتهم.

وخلال التحقيقات لم توجه للمتهم تهمة الزنا، حيث إنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الجيزة أى بلاغات من أزواج السيدات اللاتى ظهرن فى مقاطع الفيديو المخلة بصحبة المتهم، ويواجه المتهم تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع، وتصوير السيدات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، لعرضه على لجنة من خبراء الهيئة الوطنية للإعلام، لتفريغ محتوياته، وإعداد تقرير بمقاطع الفيديو والمكالمات الصوتية المسجلة، وحتى الآن لم يجرى ضبط أى سيدة من اللاتى ظهرن بصحبة المتهم فى مقاطع الفيديو. حسبما نشر موقع “اليوم السابع”.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن المتهم صور عددا من السيدات فى أوضاع مخلة بعلمهن، إلا أن العدد الأكبر منهن تم التقاط مقاطع فيديو لهن دون علمهن بدافع ابتزازهن، وإجبارهن على الخضوع له، والاستجابة لمتطلباته.

وتبين أن المتهم أجرى مكالمات صوتية بهاتفه المحمول بعدد من السيدات للتعرف عليهن، ومحاولة إقامة علاقة عاطفية معهن، وحاول ابتزاز إحدى السيدات خلال مكالمة هاتفية معها بمكالمة سابقة أجريت مع شخص آخر، وهددها خلال المكالمة وتوعدها بالانتقام لرفضها الاستجابة له، وطلبها عدم اتصاله بها مرة أخرى.

كما كشفت جهات التحقيق مفاجآت جديدة في قضية «العنتيل»، بعد العثور على 2500 مقطع فيديو إباحي جديد تجمع بين المتهم وضحاياه، السيدات اللاتي استقطبهن المتهم لممارسة الرذيلة من منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة والمناطق المجاورة لها.

وأضافت التحريات أنه تم إخلاء سبيل 4 سيدات، سبق أن تم القبض عليهن بعد ساعات من ضبط «العنتيل»، بعد الاستماع إلى أقوالهن وجارٍ الاستماع إلى أقوال 21 سيدة أخرى تم تحديدهن بعد ظهورهن في أوضاع مخلة بالشرف في الفيديوهات الجديدة التي أرشد عليها «عنتيل الجيزة».

واعترف المتهم بتصوير ضحاياه دون علمهن، بهدف استخدامه كسلاح تهديد السيدات اللاتي يرفضن تكرار العلاقة معه، خاصة أنه يتعمد إظهار أجسادهن ووجوههن كاملة في الوقت الذي يظهر هو بجسده فقط.

كان عدد من الفيديوهات انتشر في محافظة الجيزة، يظهر فيها شاب بأوضاع مخلة للآداب مع عدد من السيدات، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية 4 سيدات من اللاتي في مقاطع الفيديو بصحبة «عنتيل الجيزة».