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“الصحة العالمية”: لقاح كورونا قد يكون جاهزا بحلول ديسمير

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
“الصحة العالمية”: لقاح كورونا قد يكون جاهزا بحلول ديسمير

كل الوطن – الأناضول: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزا بحلول ديسمير/ كانون الأول القادم أو مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلت به مسؤولة في المنظمة للأناضول عقب اجتماع افتراضي عقده المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع خبراء الوباء في المنظمة.

وقالت كبيرة خبراء الهيئة العلمية بالمنظمة، سمية سواميناثان، للأناضول، إن المنظمة تتابع من كثب أنشطة تطوير لقاء لكورونا في العالم.

وأضافت أنه من المشجع أن نشاهد تقدما في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، وكما هو معروف، لدينا حاليا حوالي 40 لقاحا محتملا، في مرحلة التجارب السريرية، 10 منها وصلت للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وأشارت إلى أن اللقاح سيكون جاهزا للمصادقة عليه من الجهات المنظمة للاختبار بحلول ديسمير/ كانون الأول القادم أو مطلع العام المقبل.

بدورها، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، إن وجود العديد من اللقاحات المحتملة سيعزز من فرص اكتشاف لقاح فعال وأمن ضد كورونا.

وأضافت أن المنظمة تعمل عن قرب من السلطات المنظمة لاختبار لقاح كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397641

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