الأحساء: سيدة ترزق بمولودها بعد عقم دام 17 عام في

نجح فريق طبي متخصص في وحدة علم الأجنة والحمل الخطر في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة جنين لسيدة كانت تعاني من عقم إستمر لمدة (17) عاماً.

وكانت السيدة قد راجعت مستشفى الولادة والأطفال وهي في أسبوع حملها (33)، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود تردي شديد في نمو الجنين وضعف في تروية المشيمة، وكانت إحتمالية توليد الجنين خديجاً إحتمالية عالية.

وقد تم إخضاع الأم والجنين للرعاية الصحية الخاصة والمتابعة المستمرة في وحدة علم الأجنة والحمل الخطر، ونجح الفريق الطبي في تأجيل عملية التوليد إلى الأسبوع (37) من الحمل، وهو ما يعادل دخولها الشهر التاسع بأسبوع، وبعد زوال خطر ومضاعفات ولادة الطفل خديجاً وضعت السيدة مولودها حيث يتمتعان حالياً بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته (450) سريراً.