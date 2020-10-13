هل توجد مواد غذائية تخفض ارتفاع ضغط الدم؟

كل الوطن – وكالات: هل يمكن إعادة ارتفاع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي بتناول مواد غذائية معينة، دون تعاطي الأدوية؟

ووفقا للدكتور أليكسي فودوفوزوف، يعتبر مستوى ارتفاع ضغط الدم أحد أهم المؤشرات الصحية. وقد يكون لتقلباته الحادة عواقب وخيمة. ولكن هناك طرق بسيطة تسمح لنا بدرجة ما بالتأثير في مستوى ارتفاع ضغط الدم.

ويقول، “مثلا، نحن نقلق كثيرا، وإذا تسارع تنفسنا ونبضنا، فمن الطبيعي أن يرتفع مستوى ضغط الدم أيضا. ومن أجل تخفيضه إلى مستواه الطبيعي علينا أن نجلس ونهدأ. وهذه طريقة بسيطة جدا وهي في متناول الجميع. وإن تمارين الاسترخاء والتأمل في رياضة اليوغا، تهدف من ضمن أمور أخرى، إلى تقليل التوتر النفسي، الذي نخلقه لأنفسنا”.

ويضيف، هناك من يعاني من انخفاض مستوى ارتفاع ضغط الدم، ومن أجل رفعه إلى المستوى الطبيعي عليهم تناول مواد غذائية معينة.

ويقول، “قبل كل شيء يجب عليهم تناول المواد الغذائية (أكثر من 100 مادة) المحتوية على الكافيين. هذه المواد تؤثر في مستوى ضغط الدم، فبعد تناولها يتسارع معدل ضربات القلب ويرتفع مستوى ضغط الدم الشرياني بعض الشيء. ومع ذلك ليست القهوة ضارة لجميع من يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفي الحالات الشديدة يمكن تناول قهوة خالية من الكافيين”.

ويشير الدكتور، إلى أن كمية السوائل التي نتناولها، تؤثر في مستوى ضغط الدم.

ويقول، “كل مادة غذائية محتوية على نسبة عالية من الملح، تسبب انحباس السوائل في الجسم، ما يساعد على ارتفاع ضغط الدم. لذلك فإن جميع الأطعمة المالحة والمنتجات الغذائية شبه المصنعة، وإضافة الملح إلى طبق الطعام، يؤدي كما هو معروف، إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الامتناع عن تناولها أو تقليل تناولها قدر الإمكان”.

ويضيف، لا توجد مواد غذائية تخفض ارتفاع ضغط الدم. وهذا أمر جيد، لأننا سنشعر جميعا بالنعاس طوال الوقت.

المصدر: نوفوستي