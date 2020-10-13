السعودية.. سلطات مكّة المكرّمة تكثف البحث عن طفل (صورة)

كل الوطن – وكالات: كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عاما) بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع.

وناشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه.

الان فيديو من الشرطة



تقرير حول اختفاء الطفل امير غموووض ! ووجود اشخاص مشبوه بهم#مًفقود_ٍمكه_امًير_المٍفرجيً



التفاصيل كاملة في التعليق الاول pic.twitter.com/MXqA85vGXG — اخبار السعودية (@hamad1407) October 12, 2020

وقال ذووه في تصريح لـ”سبق” إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، مشيرين إلى أنه كان يرتدي “تي شيرت” أسود وسروال “جينز”.

وناشدت أسرته من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل مع عائلته.

المصدر: سبق