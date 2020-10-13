الإمارات.. رجال تعرضوا للتعنيف والضرب من زوجاتهم!

كل الوطن – وكالات: قالت عزة بنت راشد النعيمي، رئيسة مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان “حماية”، إن المؤسسة تعاملت خلال السنوات الثلاث الماضية مع 270 قضية أسرية تنوعت بين عنف جسدي ولفظي وتحرش جنسي.

وذكرت أن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري، منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

وتعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، تم حل 85% منها بطرق ودية بعيدا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم، حفاظا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.

وبلغت نسبة الخلافات الزوجية 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل زوجاتهم.

المصدر: الإمارات اليوم