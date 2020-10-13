“مسك الخيرية” تستضيف كأس العالم لريادة الأعمال 2020

كل الوطن – واس: تستضيف مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” منافسات كأس العالم لريادة الأعمال 2020 خلال الفترة من 18-20 أكتوبر الحالي بهدف جذب التقنيات المتطورة وأفضل المواهب إلى المملكة مع تمكين ودعم الشركات الناشئة السعودية، بمشاركة 175000 متقدم من 200 دولة .

واستقطب كأس العالم لريادة الأعمال لهذا العام 15000 طلب مشاركة من رواد أعمال سعوديين، اختير منهم 15 لعرض مشاريعهم افتراضياً في التصفيات السعودية للمسابقة، التي عقدت في 7 سبتمبر 2020، واختارت لجنة التحكيم ست من هذه الشركات السعودية للمشاركة في النهائي العالمي، حيث ستصل الشركات الفائزة الثلاث الأولى تلقائياً إلى النهائي، بينما ستتنافس الثلاث الباقية مع الشركات الدولية الأخرى المتأهلة لنصف النهائي.

وتأتي أربع شركات ناشئة في “كاوست” من أصل ست شركات ناشئة سعودية هي من بين أفضل 100 شركة ناشئة في العالم ستتنافس في النهائي العالمي للمسابقة خلال منتدى مسك العالمي 2020 ، لتمكين الشباب السعودي، حيث ستنضم الشركات الفائزة في التصفيات السعودية إلى 100 شركة ناشئة دولية للمشاركة في النهائي العالمي، كما جرى اختيار هذه الشركات عبر 65 حدثاً افتراضياً أقيمت حول العالم، في حين ضمت القائمة مجموعة قوية من المتقدمين من قطاعات واسعة ومراحل مختلفة، لضمان أعلى مستوى ممكن من المنافسة والتنوع العالمي.

وستحصل الشركات الفائزة في منافسات كأس العالم لريادة الأعمال على جوائز نقدية يبلغ مجموعها مليون دولار ،بالإضافة إلى فرص استثمارية إضافية ودعم عيني تصل قيمته 75 مليون دولار ، كما تنظم ضمن هذه التظاهرة التنافسية العديد من المسابقات الوطنية التي تحمل جوائز خاصة وفرص استثمارية فريدة، كما تتيح لجميع المشاركين الدوليين فرصة الوصول الفوري إلى برامج تدريبية مجانية مع خبرات استشارية ومرشدين من ذوي الخبرة وامتيازات تصل قيمتها إلى 25000 دولار من قبل العديد من الشركات الراعية مثل زووم، وأمازون، وشوبفاي.

وأوضح رئيس مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” هتان أحمد أن “كاوست” تقوم بدور مهم في هذه الحدث العالمي، وشاركت في لجنة التحكيم في التصفيات السعودية للمسابقة، مبيناً أنه ستشارك في عملية التحكيم في النهائي العالمي وعقد مجموعة من ورش العمل والندوات .

وأضاف أن المركز استضاف للسنة الثانية على التوالي، معسكراً تدريبياً افتراضياً في الفترة من 27 – 28 سبتمبر الماضي لإعداد الفرق المتأهلة للنهائي ومساعدتهم على توسيع شبكاتهم وصقل مهاراتهم في ريادة الأعمال وعرض مشاريعهم على المستثمرين .

وعد مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال وبرامج ريادة الأعمال في مسك عبدالرحمن السحيمي مشاركة “كاوست” في هذه الحدث نظراً لما تمتلكه الجامعة من خبرات كبيرة في مجال ريادة الأعمال مما يمكن شباب الوطن من النهوض بابتكاراته والبحث والتطوير وذلك عبر دعم الشركات الناشئة كونها من العوامل المؤثرة في اقتصاد المستقبل .