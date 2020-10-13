باحثون: كورونا يعيش 28 يوماً على بطاقات الائتمان وشاشات الهواتف

كل الوطن – الرياض: أكد باحثون في المعهد الوطني للعلوم في أستراليا، أنه يمكن بقاء فيروس كورونا في حالة نشطة فوق بعض الأسطح مثل العملات الورقية، وبطاقات الائتمان وشاشات الجوالات، والمعادن غير المسامية لمدة 28 يوماً.

وأوضح الباحثون أن الفيروس يمكنه البقاء لفترات أطول مما كان متوقعاً فوق بعض الأسطح، ويتم انتقال العدوى به في الغالب بسبب السعال أو العطس أو الحديث.

وقالوا إن الفيروس له القدرة على الاستمرار في الظلام وفي ظل درجات حرارة مختلفة، حيث بيَّنوا أنه كان قوياً للغاية عند 20 درجة مئوية على الأسطح الملساء، وعند 30 درجة مئوية تراجعت قدرته على البقاء في نفس الأسطح.

وكانت دراسات سابقة أعلنت أن الفيروس يبقى نشطاً فوق أوراق العملات المالية يومين، وفوق الأسطح الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية 6 أيام.