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تركيا تكشف 6 أشياء لا يمكن تجاهلها قبل أي تقارب مع مصر

كل الوطن- فريق التحرير
2020-10-14T12:32:40+03:00
2020-10-14T14:12:05+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
تركيا تكشف 6 أشياء لا يمكن تجاهلها قبل أي تقارب مع مصر

كل الوطن  –  فريق التحرير :  ردت الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، على التقارير التي أفادت أن تركيا بصدد التقارب مع لاعبين إقليميين مثل مصر شرق المتوسط، بالرغم من التوترات السابقة، كاشفا أن السبيل لحدوث تقارب مع القاهرة يأتي في حال تحركت مصر بإيجابية.

وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة “الأناضول”: “في حال أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك”، مؤكدا أن “مصر دولة مهمة”.

وتابع المتحدث الرئاسي التركي، قائلا: “مصر دولة من الدول المهمة في المنطقة والعالم العربي… بالطبع لا يمكننا تجاهل كيفية وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب الذي حصل هناك، والأناس الذين تعرضوا للقتل، وما حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية لاحقا، ووفاة مرسي”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك، إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية، فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك.. في حال تشكلت أرضية للتحرك معا في مواضيع ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط وغيرها من القضايا، فإن تركيا لا يمكنها إلا أن تنظر بإيجابية إلى ذلك وتقدم إسهاما إيجابيا”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397712

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