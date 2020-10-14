زوجة وابنة محمود ياسين تودعانه بكلمات مؤثرة

كل الوطن – رنيم المشهراوى – القاهرة: ودعت كل من الفنانة المصرية شهيرة وابنتها رانيا الفنان الراحل محمود ياسين بطريقتهما الخاصة.

فنشرت الفنانة شهيرة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: “رحل حبيبي عمري خلاص”.

وبصورة تجمعها به يظهر فيها وهو يطعمها بيده وهي طفلة صغيرة، نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها.

وطالبت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” الدعاء لوالدها الراحل.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: وكالات