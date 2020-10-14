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عشوائية وازدحام في مواقف السيارات بمستشفى الملك خالد بحائل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
عشوائية وازدحام في مواقف السيارات بمستشفى الملك خالد بحائل

كل الوطن – الرياض: رغم من الخطط القائمة والإمكانيات الجيدة في مستشفى الملك الملك خالد بحائل إلا أن مشكلة ازدحام مواقف السيارات يجعل القادمين من المراجعين والمرضى للمستشفى ينتابهم القلق المستمر من تجدد أزمات المواقف داخل المستشفى. وتمثل هذه المعاناة هاجسا مستمرا سببت المتاعب الواضحة التي لم تجد حلولا عملية وسريعة على أرض الميدان.

القادمين للمستشفى ابدؤ امتعاضهم خلال الزيارة كونهم يعانون بشكل متواصل من الوقوف بعيداً عن المستشفى ويضطرون للمشي مسافات بعيدة خلال الزيارة ومراجعة العيادات ،ويقفون على مسافات بعيدة للوصول للمستشفى على الرغم من الإمكانيات العالية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397761

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