الشورى يقرّ توصيات لإعداد نظام لمكافحة الفساد العلمي و حماية الملكية الفكرية

كل الوطن – الرياض: نجح عضو الشورى أحمد الزيلعي في إقناع الشورى بالموافقة على إلغاء شرط ” ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية” ، وهي توصية إضافية تقدم بها للمجلس اليوم الأربعاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 40ـ1441، وطالب الشورى الوزارة بتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، وإجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة، ودعا الشورى مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، كما دعاه ووزارة التعليم بدعم الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها، وطالب الشورى الجامعات بتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، والعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.

وفيما يخص وزارة النقل، شدد الشورى على عمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية، وطالب الوزارة بإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات، ورفع تقارير عن سير التنفيذ في الاستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية، ودعا المجلس الهيئة العامة للنقل إلى سرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل, لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث، إضافة إلى العمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها ، ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعه.