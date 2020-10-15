“ما ينسكت عنه”.. دول الخليج تتحرك ضد ظاهرة التحرش بالأطفال

كل الوطن – وكالات: أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع متخصصين وجمعيات مهتمة بحماية الطفل، حملة بعنوان “ما ينسكت عنه”، لحماية الأطفال من التحرش.

وتركز مضامين الحملة على إبراز خطورة الصمت إزاء هذه الظاهرة الخطيرة وأثره السلبي في إيذاء الطفل، فضلا عن الدور المجتمعي توعويا.

وتتضمن الحملة، التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وسائط فيديو توعوية وتوزيع مطبوعات إرشادية ومحاضرات تثقيفية، إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع.

لأن التحرّش #ماينسكت_عنه قررنا نتكلم بصوت أعلى، أوضح وأقوى، وجمعنا كل ماتحتاجه لوقاية وحماية أو علاج طفلك من التحرش في موقع متكامل .. زرّه الآن وشاركه لكل من يحتاجه — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) October 14, 2020

وخصص مجلس الصحة الخليجي ضمن الحملة، موقعا إلكترونيا، يوفر مختلف المعلومات المتخصصة التي تحتاج إليها الأسر، بهدف تعزيز الوقاية وحماية أو علاج أطفالهم من التحرش بأنواعه، إضافة إلى توفير قاعدة معلومات عن المتخصصين والجمعيات وخطوط مساندة الطفل في الدول الأعضاء.

المصدر: مجلس الصحة الخليجي