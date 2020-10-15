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في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-15T14:47:35+03:00
2020-10-15T14:49:28+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)

كل الوطن – سبوتنيك: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة، في مشهد نادر الحدوث.

وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397828

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