واشنطن تشكر الملك سلمان والسلطان هيثم

كل الوطن – وكالات: رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بالإفراج عن اثنين من مواطنيها ورفات ثالث، كانوا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان على أن واشنطن ترحب بقدوم اثنين من مواطنيها بعد إطلاق سراحهم، بعد احتجازهم في اليمن، مشيرا إلى “تعازيه لأسرة أمريكي ثالث مات خلال الاحتجاز، لكن تمت استعادة رفاته”.

ووجه بومبيو الشكر لسلطان عمان، هيثم بن طارق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وذلك للمساعدة في المفاوضات التي تمت من أجل إطلاق سراح الأمريكيين.

وكشفت صحيفة أمريكية، أمس الأربعاء، عن صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، تضمنت إفراج الجماعة عن رهينتين أمريكيتين ورفات آخر، مقابل السماح بعودة نحو 200 جريح من عناصرها، ظلوا لأعوام عالقين في سلطنة عمان.

وقالت الصحيفة نقلا عن كاش باتيل، نائب مساعد الرئيس الأمريكي، إن “الصفقة ضمنت الحرية لساندرا لولي، العاملة الإنسانية الأمريكية التي احتجزها الحوثيون كرهينة لمدة ثلاث سنوات تقريبا، وميكائيل جيدادا، رجل الأعمال الأمريكي الذي احتجز لمدة عام تقريبا”.

وأضافت أن “الصفقة تضمنت إعادة رفات بلال فطين، وهو أمريكي ثالث كان الحوثيون يحتجزونه”.

ووفقا للصحيفة، فإن “طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني أقلت الرهينتين الأمريكيتين ورفات الثالث من صنعاء، بعد ساعات من إعادة الطائرة ورحلة مرافقة أكثر من 200 من الموالين للحوثيين كانوا لسنوات عالقين في عُمان”.

المصدر: سبوتنيك