تسجيل الدخول
» » السعودية.. بيع “فرخ شاهين” بسعر قياسي في مزاد الصقور

السعودية.. بيع “فرخ شاهين” بسعر قياسي في مزاد الصقور

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
السعودية.. بيع “فرخ شاهين” بسعر قياسي في مزاد الصقور

كل الوطن – وكالات: شهد مهرجان نادي الصقور السعودي في الرياض، بيع خمسة صقور بنحو 996 ألف ريال سعودي، بلغ أحدها سعرا قياسيا بقيمة 650 ألف ريال.

وتنافس في المزاد خمسة صقور، كان أغلاها صقر من نوع “فرخ شاهين” النادر، ذو مواصفات نادرة ومميزة، ويبلغ طوله 15 إنشا ووزنه 1122 غراما، وهي الصفقة الأعلى حتى الآن في مزاد نادي الصقور السعودي، وبلغت 650 ألف ريال، حيث أصبح صالح بن عبدالعزيز المطيري مالكه الجديد.

وتراوحت أسعار الصقور الأخرى التي تنوعت بين “فرخ شاهين” و”شاهين قرناس” ما بين 65 إلى 150 ألف ريال، تختلف حسب المواصفات والندرة.

يستمر المزاد حتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يتم عرض المزيد من الصقور المميزة والنادرة من مختلف الأنواع وبيعها بأسعار مختلفة.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397837

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.