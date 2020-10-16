وزير الخارجية السعودي يتحدّث عن “حلّ قريب للأزمة مع قطر”

كل الوطن – رويترز + وكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن “أمله في التوصل قريبا إلى حل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى”.

وقال بن فرحان، في حديث إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، اليوم الخميس: “نأمل… أن نتمكن من إيجاد سبيل للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة… التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها”.

وأضاف بن فرحان: “أعتقد أن ثمة طريقا صوب ذلك ونأمل في أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب”.

وردا على سؤال عن موعد التوصل إلى هذا الحل، قال وزير الخارجية بن فرحان: “ليس المسؤول بأعلم من السائل”.