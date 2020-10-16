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تعطل موقع “تويتر” في مختلف أنحاء العالم

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياتويتر
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
تعطل موقع “تويتر” في مختلف أنحاء العالم

كل الوطن – وكالات: أصاب خلل، مساء يوم الخميس، عمل موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتشير بيانات موقع “Downdetector” الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما إلى أن الأعداد الأكبر للبلاغات حول تعطل “تويتر” تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

واشتكى أغلب المستخدمين، نحو 60%، على وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث 27% عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق “تويتر” في نظام التشغيل “آي أو إس” و12% اشتكوا على عمل المنصة في “أندرويد”.

ولا يستطيع مستخدمو “تويتر” كتابة التغريدات أو التصفح عبر الموقع بشكل عام، ولم تصدر إدارة المنصة أي بيان بشأن العطل.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397882

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