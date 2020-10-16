فيصل بن فرحان: أينما توجد المشاكل بالعالم تجد إيران

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران، وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي “إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين”، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.

كما أضاف “جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وتابع “في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأمس الأربعاء، انطلق الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.

وقال سموه: في حال التزم الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيداً لأمن واستقرار المنطقة.

ويترأس الجلسات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن “قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة”.