الرئاسة اللبنانية: قناة “الجديد” ستكون موضع ملاحقة أمام القضاء

أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما نشرته قناة “الجديد” عن علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون في قضية أمير الكبتاغون.

وجاء في تغريدة الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على تويتر: “لا صحة لما بثته “الجديد” عن علاقة رئيس الجمهورية في قضية أمير الكبتاغون، وستكون المحطة موضع ملاحقة أمام القضاء المختص”.

​وكانت قد كشفت معلومات قضائيّة لقناة “الجديد”، أنه “خلال استجواب مدير عام ​الجمارك​ بدري ضاهر في الدعوى المقامة ضدّه من الصحافي رياض قبيسي وعدد من المحامين، أكّد ضاهر للمحامي العام المالي القاضية دورا الخازن أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون هو مَن طلب منه رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون”.