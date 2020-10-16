الشروع بالقتل… تهم في وجه 16 متهما بقضية “فتى الزرقاء” في الأردن

كل الوطن – رنيم المشهراوى : طالب مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بالتحقيق مع كافة المعتدين على فتى الزرقاء.

ونقلت وكالة “عمون” المحلية عن مصادر قضائية، بأن المدعي العام قرر توقيف كافة المعتدين على فتى الزرقاء، 14 يوما على ذمة القضية.

ووجه المدعي للمعتدين، الذي بلغ عددهم 16 شخصا عدة تهم منها إحداث عاهة دائمة والخطف الجنائي والشروع بالقتل، وغيرها من التهم.

وشهدت محافظة الزرقاء الأردنية، جريمة بشعة، الثلاثاء الماضي، إذ اعتدت مجموعة من الأشخاص على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء عينيه.

وقال الأمن العام الأردني في تصريح له بشأن الحادثة أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن “مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة”

هذا وأطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات بضرورة توجيه أقسى العقوبات بحق الجناة، بسبب الفعل الوحشي الذي أقدموا عليه، بحق طفل بريء.