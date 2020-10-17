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التعليم تحذر من التنمر الإلكترونيّ بين الطلاب والطالبات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
التعليم تحذر من التنمر الإلكترونيّ بين الطلاب والطالبات

كل الوطن – الرياض: حذّرت وزارة التعليم -في تعميم لها إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية بنين وبنات- من التنمر الإلكتروني والإيذاء بكل أشكاله بين الطلاب والطالبات.

وقالت الوزارة في التعميم إن هذا التحذير يأتي ضمن برنامج خفض العنف المدرسي، والذي يهدف إلى وقاية الطلاب والطالبات من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي.

وطالبت الوزارة بالتركيز على موضوع التنمر الإلكتروني والإيذاء بكل أشكاله وكيفية الحماية منه، مثمنة الجهود المبذولة في الميدان التربوي خلال الأعوام السابقة، ما كان له الأثر الأكبر في توعية المجتمع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=397953

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