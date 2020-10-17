السعودية.. القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب

كل الوطن – وكالات: أكدت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 5 أشخاص، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السلب ضد المواطنين.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية و3 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم السلب”.

وأضاف: “تمثلت الجرائم في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات”.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: “سبق”