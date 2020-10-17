تجديد حبس المتهمين بسرقة وسحل فتاة المعادي حتّى الموت

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي تجديد حبس المتهمين بسرقة وسحل وقتل فتاة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف المتهمان خلال تحقيقات النيابة أنهما يوم الحادث، استقلا سيارة ميكروباص يعمل عليها أحدهما سائقا، وبدآ في البحث عن ضحية لسرقته بشوارع المعادي.

وأثناء سيرهما نبه السائق زميله بوجود فتاة تقف على أحد جانبي الطريق تحمل حقيبة، فاقترب منها السائق بينما قام المتهم الآخر بخطف الحقيبة، لكن الحقيبة تعلقت بالفتاة مما جعل سيارة المتهمين تسحلها، وسقطت على الأرض، وتمكن المتهمان من خطف الحقيبة وفرا هاربين.

وأضاف المتهمان أنهما لم يعلما أن الفتاة لقيت مصرعها، وأنهما لم يقصدا قتلها، ولكن كان هدفهما فقط سرقة الحقيبة، مشيرين إلى أنهما عقب هروبهما علما بوفاة الفتاة من وسائل الإعلام، وتم القبض عليهما من قبل رجال المباحث.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلها اثنان، حيث قام المتهم المجاور لقائد السيارة بانتزاع حقيبة المجني عليها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ثم وفاتها.

وفحصت النيابة العامة جثة المجنى عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، نتيجة تعرضها للسحل والاصطدام بالسيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

المصدر: RT