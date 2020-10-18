كل الوطن – وكالات: وثقت إحدى كاميرات المراقبة سيدة عراقية وهي تقوم برمي طفليها بنهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في العراق.

وقال نشطاء إن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها...

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0 — AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020