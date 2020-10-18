مصر.. الحكم بالسجن والغرامة على المتهمين بقضية التنمّر على مسنّ

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنح سوهاج، على 3 شباب المتهمين بالتنمر على مُسن الترعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على “العم عاشور” بـ 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مُسن وألقى به أحدهما في مصرف نجع الحسك، وكان ثالثهما يصور بالهاتف المحمول الواقعة، وكشفت التحريات أن الأحداث تمت بدائرة المركز.

ظن الشباب أنهم سيفلتون بعملتهم، ولن يندمون على ما فعلوه بهذا الرجل المُسن الذي اثبت الكشف الطبي الذي أجرته مستشفى سوهاج الجامعي أن نسبة ذكاءه تتعدى الـ61%، ولكنه يُعاني من بعض الاضطرابات النفسية، إلا أن رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان عكس ظنونهم، حيث ناشد العديد بسرعة إلقاء القبض على هؤلاء الشباب وحسابهم حسابا عسيرًا عما فعلوه بـ”العم عاشور”، كي يكونوا عبرة لغيرهم من المُراهقين، ودرسًا يتلقنه الجميع في احترام كبار السن والضعفاء.

المصدر: وكالات