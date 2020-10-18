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نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من قيادة الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-18T16:37:55+03:00
2020-10-18T16:39:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من قيادة الكويت

كل الوطن – واس: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رسالتين خطيتين، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

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جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت والوفد المرافق له.

وكان معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398044

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