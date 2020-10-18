“مدني الخبر” يباشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية

كل الوطن – الرياض: أدى هبوط أرضي في مواقف أحدى الأبراج التجارية بالخبر اليوم (الأحد)، إلى تلفيات في عشرات السيارات واحتجاز عدد من العاملين تحت أنقاض تلك المواقف، فيما لاتزال عمليات الإسعافات وإخراج المحتجزين مستمرة.

وأعلن الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر” مباشرة حادث إنهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري، وأشار إلى أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، و لازالت أعمال البحث مستمرة.

ورصدت “الرياض”، عمليات الاسعافات الأولية التي استطاعت فرق الدفاع المدني من إخراجهم، حيث قام مسعفي الهلال الاحمر السعودي الذين تواجدوا منذ تلقي البلاغ حوالي الساعة 11:30 في تقديم الإسعافات الاولية لهم قبل نقلهم للمستشفيات.

وقد تواجد بالموقع امين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد عجاب الحربي، وكذلك رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، وباشرت فرق وآليات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ واخرج العاملين من الأبراج القريبة من الانهيار الأرضي خشية تضرر مواقعهم، فيما لاتزال العمليات مستمرة لحصر الأضرار والتلفيات وإخراج المحتجزين الذي لم يحدد عددهم ولم تعرف الأسباب حتى الان.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، ان الحادث عبارة عن انهيار لسقف مواقف لإحدى الابراج التجارية بالخبر وهو مستقل عن البرج مما خفف الاضرار، وتم انقاذ حالتين ونقلهما الى المستشفى بعد عمل الإسعافات الاولية لهم في موقع الحادث من قبل فرق الهلال الاحمر السعودي، وهناك أكثر من ست فرق انقاذ ومعدات ثقيلة وفرقتين لتدخل انهيارات المباني للدفاع المدني، وتم اعداد منطقة مفرزة طبية ان كان هناك اعداد اخرى واصابات للمحتجزين بعد عمليات البحث والانقاذ، والان جاري التعاون مع الجهات الحكومية في الموقع لتكامل الجهود لإنهاء أعمال البحث والانقاذ.

وذكر المقدم الشهراني، أن هناك مستشفيات جاهزة في الموقع لنقل المصابين في حال وجود اصابات، لافتا الى أن حجم الاضرار مازال تحت الحصر حتى الان، مبينا ان الاسباب مازالت غير واضحة، ومهمتنا الاولى هي عمليات الانقاذ بالدرجة الاولى، حيث ستتكون لجان لدراسة وحيثيات هذا الحادث ورفعها للجهات المختصة.