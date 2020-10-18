“تعليم الرياض” تدعو للمشاركة في مسابقة “منصة مدرستي الرقمية”

كل الوطن – الرياض: دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أفراد المجتمع للمشاركة في مسابقة “منصة مدرستي الرقمية” الوزارية، وفي مقدمة ذلك المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في الجامعات وفي التعليم العام. وإبراز أفضل المشاركات للمنتجات المقدمة في المسابقة، ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي. وحددت الوزارة اخر موعد لرفع المدارس لمشاركات الطلاب والطالبات لمكاتب التعليم 26/ 3/ 1442هـ و اخر موعد لرفع مشاركات منسوبي التعليم ومختلف شرائح المجتمع يوم 7/ 4/ 1442هـ

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الايجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية ابداعية ذات قيمة.

ودعا المدير العام، المدارس إلى استقبال المنتجات المشاركة في المسابقة وفرزها وترشيح الأفضل، إلى مكاتب التعليم . والتي ستتولى فرز ومراجعة الأعمال المرشحة من المدارس والقابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، ورفعها يوميا إلى إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، للمراجعة واختيار الأفضل وعرضه للجنة التنفيذية للمسابقة، ورفع نسخة منها للمشرف العام للإعلام والاتصال في وزارة التعليم لاختيار أفضل المشاركات ونشرها في حساب منصة مدرستي.