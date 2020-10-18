أمر ملكي: تعيين النائب العام الشيخ سعود المعجب عضوًا في هيئة كبار العلماء

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد أمرا ملكيا بتعيين النائب العام الشيخ سعود المعجب عضوًا في هيئة كبار العلماء.

وجاء تعيين “المعجب” عضوًا في هيئة كبار العلماء، بعد الأمر الملكي الذي قضى بإعادة تشكيل الهيئة التي تضم 21 عضوًا برئاسة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

السيرة الذاتية

ولد المعجب في مدينة الأفلاج عام 1966، درس الابتدائية في مدرسة طارق بن زياد في ليلى بالأفلاج، والمتوسط في معهد الأفلاج العلمي، انتقل بعدها إلى مدينة الرياض ودرس الثانوية في معهد الرياض العلمي، ثم تخرج في الثانوية والتحق بكلية الشريعة بالرياض

جدير بالذكر أن الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، يشغل منصب النائب العام في المملكة منذ 17 يونيو 2017.