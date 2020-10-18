أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، فيما يلي نصوصها :-

الرقـــم: أ / 142

التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 48) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً ـ.

2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقـــم: أ / 143

التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقـــم: أ / 144

التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)

بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 145

التاريخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

ثانياً: تعين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 146

التاريخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعون اللـــه تعالـــى

نحــــن سلمـــان بــن عبدالعزيـــز آل سعــــود

ملــك المملكـــــــة العربيـــــة السعوديـــــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيساً – والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442هـ:

1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.

5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.

7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.

8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.

9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.

10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.

12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.

16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.

17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.

19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.

20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.

22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.

23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.

24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.

25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.

30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.

33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.

34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.

35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.

36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.

37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.

39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.

40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.

42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.

43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.

48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.

49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

51ـ الدكتور/ سليمان بن علي بن محمد الفيفي.

52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي.

53ـ معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.

55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

56ـ معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.

57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.

58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمري.

59ـ معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.

60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي.

61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.

62ـ الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.

63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

65ـ معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي.

66ـ معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.

67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.

71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.

72ـ معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.

73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.

74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.

75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.

76ـ معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

79ـ معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.

80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.

83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.

85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.

86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.

87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.

88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.

91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.

93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.

96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.

101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.

103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.

104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.

105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.

108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.

109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.

110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.

111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.

112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.

115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.

117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.

118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.

119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.

120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.

121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.

123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.

124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.

125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.

129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.

130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.

131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.

132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.

135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.

136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.

137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.

139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.

140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.

141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.

143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.

144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.

145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.

146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.

147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.

148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود