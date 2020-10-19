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“الصحة السعودية”: الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا واجب ديني

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
“الصحة السعودية”: الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا واجب ديني

كل الوطن – وكالات: دعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، سكان المملكة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع وقوع الموجة الثانية لفيروس كورونا، واصفا هذا الأمر بـ”الواجب الديني”.

وقال العبد العالي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأحد عبر “تويتر”: “حفظ الله سبحانه وتعالى ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة، لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تساهم بإذن الله في عدم تسجيل موجة ثانية بالمملكة وحفظ حياة المجتمع”.

وتعتبر السعودية الدولة الـ22 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ342202 حالة، والـ32 من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ5185 متوفيا.

وتشهد السعودية في الأشهر الأخيرة انخفاضا لافتا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الذي تجاوز في فترة الذروة 4 آلاف حالة واستقر مؤخرا عند مستوى أقل من 400، وذلك وسط ارتفاعات حادة لهذا المؤشر في دول كثيرة بالشرق الأوسط وأوروبا ما يزيد من مخاوف وقوع الموجة الثانية من الجائحة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398100

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