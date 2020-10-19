أول إمرأة سعودية تحقق لقب “غينيس” للأرقام القياسية بشكل فردي

كل الوطن – وكالات: حققت الفنانة التشكيلية السعودية، عهود عبد الله المالكي، انجازا عالميا بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكي هي أول إمرأة سعودية تحقق لقبا فرديا من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية في تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

وسلطت اللوحة، التي حملت اسم “نسيج 1″، وامتدت على مساحة 220 مترا مربعا، وتكونت من 7 قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض، سلطت الضوء على 7 شخصيات ريادية هامة في تاريخ السعودية وجارتها الإمارات.

واستعرضت صورتين عملاقتين للمؤسسين للسعودية والإمارت، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما تضمنت صورا للملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن سلمان.

واستخدمت المالكي نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للإستهلاك، آخذة بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام. كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

وقالت المالكي: “تطلبت اللوحة العمل لـ45 يوما بلا انقطاع، وقد استعنت بشاهدين وتصوير متواصل، للإيفاء بمتطلبات تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي. هدفي الأسمى هو التذكير بالعلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

المصدر: RT