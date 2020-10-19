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السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

كل الوطن – الرياض: ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من اليوم الأحد أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى خلال 7 أشهر.

وفي وقت سابق، سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة، بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

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وأعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استعدادها لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصل، طوال فترة ثاني مراحل العمرة، بدءا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

وشهدت المرحلة الأولى، التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي، السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398113

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