إيرانية مشهورة في ورطة بعد تداول فيديو “مخل بالآداب”.. والداخلية الكويتية تصدر بيانا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أثار مقطع فيديو لشابة في مقتبل العمر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مما استدعى تدخل السلطات المختصة في البلاد.

وأفاد الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أمس الأحد، في تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة نشرت على حسابها في أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مخلا بالآداب العامة”.

الإعلام الأمني: ضبط فتاة بعد ظهورها في مقطع فيديو مخالف للآداب العامة pic.twitter.com/2JxT5jjmvM — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 18, 2020

وأضافت الداخلية أنه بعد رصد الفيديو وإجراء التحري، تم التعرف على الشابة واستدعاؤها ومواجهتها بالواقعة، وقد أقرت بأنها صاحبة الحساب وهي التي ظهرت بالمقطع، لتتم إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكدت الوزارة على أن إدارة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد ومتابعة أي أمور تخالف الآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتهاون مع كل من يسيء استخدام مواقع التواصل لأي سبب كان.

Voir cette publication sur Instagram هالاشكال ماتعرف حداد ولا اخلاق ولا دين Une publication partagée par شاهين (@sah_965) le 18 Oct. 2020 à 6 :15 PDT

من جهته، ذكر أحد الحسابات المشهورة على “إنستغرام”، بأن الفتاة المقصودة هي الإيرانية المقيمة في الكويت، شيرين بهمن.

حيث سبق أن نشرت فيديو لها أثناء رقصها بفستان أسود قصير، خلال فترة الحداد على وفاة أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وفيديو آخر وهي ترقص في الشارع، أثارا ضجة وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن شيرين نفت أن تكون المقصودة في بيان وزارة الداخلية الكويتية، وقالت في فيديو: “الإيرانية شيرين بهمن قاعدة في بيتها. وأنا بخير، وأنا أعلم ماذا أفعل، ولم أخرج بوضع مُخل بالآداب، ولم أفعل شيئا مبالغا به”.

وهددت برفع قضية على كل من أساء إليها، مؤكدة على أن النيابة لم تتصل بها ولم تستدعها.

Voir cette publication sur Instagram الكويت بحالة حداد رسمي وهذي تترقص وتخالف القوانين #شاهين Une publication partagée par شاهين (@sah_965) le 18 Oct. 2020 à 4 :32 PDT

المصدر: وكالات