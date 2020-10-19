صائب عريقات ينقل إلى مستشفى إسرائيلي بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن – فرانس برس : نقل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الأحد إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية إثر تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكدته دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد، نقل أمين سرها صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته.

ولفتت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب إلى أن نقله للعلاج تم “بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي” و”لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة”. وأكدت دائرة شؤون المفاوضات في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر نقل عريقات إلى مستشفى “هداسا في القدس”.

واعتبر شقيقه صابر عريقات أن حالة صائب عريقات “ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين”.

وأشار المستشفى المذكور في بيان إلى أن عريقات “وصل في حال خطيرة تستدعي مساعدة وكميات كبيرة من الأكسيجين”، لافتا إلى أن “وضعه في الساعات الأخيرة كان خطيرا ولكنه مستقر”.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

وخضع عريقات البالغ 65 عامًا والمصاب بتليّف رئوي، لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

يذكر أن عريقات يشغل منصب أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات عدّة لمحاولة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكثّف في الأسابيع الأخيرة التصريحات المعارضة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين الفلسطينيّين والدولة العبريّة.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى الأحد 42,490 إصابة بالفيروس، و381 وفاة.