تسجيل الدخول
» » “الأونروا” تنفي إنهاء عملها بعد 8 أشهر

“الأونروا” تنفي إنهاء عملها بعد 8 أشهر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
“الأونروا” تنفي إنهاء عملها بعد 8 أشهر

كل الوطن – وكالات: نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يوم الاثنين، ما يتردد عن إنهاء عملها في مدة لا تتجاوز الـ 8 أشهر.

وقالت وكالة “الأونروا” في لبنان في بيان: “تقوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وتداول خبر مفاده عقد اجتماع سري ناقش قضية أمد التمديد لوكالة الغوث الأونروا وأن هناك رغبة أممية بإقالة الوكالة وإيجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء وكالة الأونروا في مدة لا تتجاوز 8 اشهر”.

اقرأ أيضا...

وأكدت “الأونروا” أن “هذه المعلومات عارية من الصحة تماما وتنفيها جملة وتفصيلا”.

أشارت إلى أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة وفق الولاية التي منحت إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398156

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.