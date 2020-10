الكشف عن وفاة امرأة بسبب “كوفيد-19” على متن طائرة بعد 12 أسبوعا من الواقعة

كل الوطن – وكالات: ال مسؤولون في مقاطعة دالاس إن راكبة على متن الطائرة توفيت بعد أن اشتكت من صعوبات في التنفس أثناء انتظار الإقلاع كانت مصابة بفيروس كورونا.

وأعطيت المرأة، في الثلاثينيات من عمرها، الأكسجين بينما كانت الطائرة تنتظر على المدرج قبل رحلة مجدولة من أريزونا إلى تكساس، في الولايات المتحدة، في يوليو الماضي.

Woman in her 30s dies of coronavirus on plane after struggling to breathe https://t.co/9A3Eg2ocIO pic.twitter.com/TMYuC4m1oy