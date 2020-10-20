الإمارات تطلب من إسرائيل فتح سفارتين في البلدين في أقرب وقت

كل الوطن – وكالات: دعا وزير الخارحية الإماراتي عبد الله بن زايد في رسالة وصفت بالشخصية لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى فتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

وكان الوفد الإماراتي الرسمي الذي وصل تل أبيب قد سلّم أشكنازي خلال مأدبة غذاء رسالة من رئيس الدبلوماسية الإماراتية دعا فيها إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال عبد الله بن زايد في الرسالة: “لا يسعني إلا أن أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا. وأنا على ثقة كاملة في دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: وكالات