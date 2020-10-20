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الكويت تؤكد مواصلة المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الكويت تؤكد مواصلة المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

كل الوطن – رويترز: قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن الكويت ستواصل المساعي لإنهاء الخلاف الذي نشب بين قطر ودول عربية في عام 2017.

وقال في كلمة أمام مجلس الأمة: “سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف بين الأشقاء ودعم مجلس التعاون الخليجي”.

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ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر في منتصف 2017 ، لعبت الكويت دور الوسيط لحل الخلافات وإنهاء الأزمة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398181

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