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الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير نوّاف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-20T17:59:36+03:00
2020-10-20T18:00:24+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير نوّاف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

كل الوطن – الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: واس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398187

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