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“مُدن” تصدر بياناً بخصوص حريق اندلع بأحد المصانع في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-20T20:31:38+03:00
2020-10-20T20:31:52+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
“مُدن” تصدر بياناً بخصوص حريق اندلع بأحد المصانع في الرياض

كل الوطن – الرياض: أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، قصي العبدالكريم، أن الحريق الذي اندلع مساء الأحد 18 أكتوبر 2020م وقع في أحد المصانع بالجهة الجنوبية للمدينة الصناعية الثانية بالرياض وليس بداخلها.

وأوضح أن الحريق طال مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، وهو منشأة صناعية تقع في نطاق المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها “مدن”.

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من جهته، أوضح مدير المصنع أنه فور تصاعد الأدخنة تم الاتصال بالجهات المختصة في الدفاع المدني و”مدن”، فيما أطلقت الكوادر الفنية والإدارية صافرات الإنذار وتم إعلان حالة الطوارئ ومكافحة الحريق، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشار النار في أرجاء متعددة من المصنع.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وبدأت مباشرة الحريق على مدار 6 ساعات حتى نجحت في السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398199

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