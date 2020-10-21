هل يستطيع زيت جوز الهند تعزيز المناعة وتدمير فيروس كورونا؟

كل الوطن – وكالات: كشف بعض الأطباء في الفلبين عن قدرات لزيت جوز الهند، يزعمون أنها تعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، ويمكن أن تدمره.

ووفقا لموقع Argumenti.ru الروسي، فإن أطباء في الفلبين توصلوا إلى هذه النتيجة المفاجئة خلال تجربة شارك فيها 56 مريضا يعانون من الحالة الخفيفة لمرض “كوفيد-19”.

ويؤكد علماء مجلس البحوث الطبية والابتكارات في الفلبين، أن جزيئات زيت جوز الهند البكر يمكنها تخفيض كمية جزيئات الفيروس التاجي المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في الدم بنسبة 60-90%. كما أنها، وفقا لتقديراتهم، قادرة على إطالة عمر خلايا جسم الإنسان. بحسب صحيفة International Business Times.

وقد اعترف الباحثون بأنهم لم يتوقعوا الحصول على مثل هذه النتائج عند بداية اختبارهم للفرضية. وتجري حاليا في أحد مستشفيات الفلبين دراسة تفصيلية للعلاقة بين تناول زيت جوز الهند والحالات الشديدة لمرض “كوفيد-19”.

ولم تؤكد مصادر أو دراسات أخرى هذه النتائج، ما يشير إلى الحاجة إلى دراسة وأبحاث أخرى مستفيضة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي