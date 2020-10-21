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فلسطين.. جريمة بشعة تهز قرية النبي إلياس

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
فلسطين.. جريمة بشعة تهز قرية النبي إلياس

كل الوطن – وكالات: شهدت قرية النبي إلياس الواقعة بشرق مدينة قلقيلية، فجر اليوم الأربعاء، جريمة قتل راحت ضحيتها فلسطينية في العشرينيات من عمرها.

وقام مركز الإسعاف بنقل جثة الشابة لمستشفى درويش نزال الحكومي، وفتحت الشرطة والمباحث الجنائية تحقيقا على الفور لمعرفة ملابسات الحادث، وتم توقيف الزوج الذي قام شقيقه بتسليمه للشرطة، وسيتم نقل الجثة لمعهد التشريح في نابلس.

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في غضون ذلك، قال اللواء، رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، في بيان صدر عن مكتبه، إنه “بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا حول وجود جثة ملقاة على درج منزل في البلدة، هرعت الشرطة إلى المكان وقامت بالإجراءات المطلوبة، وفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابسات الوفاة”.

وأشار المحافظ إلى أنه وجد على الجثة علامات وآثار عنف، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال زوجها، وهو من أصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات، وبالإضافة إلى اعتقال شقيقه، وسيتم الإعلان عن ملابسات هذه الحادثة فور انتهاء التحقيق.

يذكر أن الشابة المتوفاة هي حامل وأم لطفلين وتبلغ من العمر 24 عاما.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398272

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