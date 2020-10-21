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انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر الأئمة في بغداد (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من جسر الأئمة في بغداد (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الاثنين، بانتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قوة أمنية انتشلت، ظهر اليوم، جثتي الطفلين الغريقين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة من على جسر الأئمة في بغداد”.

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وأظهر تسجيل لكاميرات المراقبة الموضوعة على جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، قيام امرأة برمي طفليها من أعلى الجسر باتجاه نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين.

وكانت قوات أمنية قد أعلنت إلقاء القبض على الأم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وقد اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة “إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها”.

المصدر: “السومرية نيوز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398275

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