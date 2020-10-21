مجموعة استشارية بريطانية: فيروس كورونا باق للأبد

كل الوطن – رويترز: قال عالم بريطاني من اللجنة الحكومية المكلفة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا إن الفيروس باق “للأبد” ومن المستبعد القضاء عليه لكن التوصل للقاح يمكن أن يحسن الوضع.

وتواجه بريطانيا، مثل غيرها من الدول الأوروبية، حاليا ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس وتخضع أغلب أرجاء البلاد لقيود لاحتوائه. وسجلت أكثر من 21 ألف حالة إصابة أمس الثلاثاء.

وقال جون إدموندز من المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ لنواب البرلمان “سيتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس للأبد. الفرص ضئيلة جدا للقضاء عليه”.

ولكنه قال إن احتمال التوصل إلى لقاح بحلول نهاية الشتاء يجب أن يؤثر على استراتيجية الحكومة الآن.

وأضاف “إذا كانت اللقاحات في متناول اليد فأعتقد إنه يتعين علينا الإبقاء على الحالات عند أقل مستوى الآن لأن اللقاح سيكون متاحا في المستقبل القريب”.

وقال إن بريطانيا “لعبت لعبة ذكية” بالاستثمار في العديد من اللقاحات.

ووقعت بريطانيا اتفاقات توريد لستة لقاحات مختلفة لكوفيد-19 وأمنت 340 مليون جرعة من أنواع استخدمت تكنولوجيات مختلفة.