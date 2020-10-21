“فيسبوك” تكشف عن برمجية جديدة للترجمة الآلية

كل الوطن – أ ف ب: كشفت “فيسبوك” الاثنين عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي قالت إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة مئة لغة من دون الاعتماد على الإنجليزية.

وقد جرى تطوير هذه البرمجية المفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا في تحسين المحتوى الذي تقدمه في 160 لغة لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العالم.

وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة أنجيلا فان في رسالة عبر مدونة “هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيسبوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي”.

وأشارت فان إلى أن النموذج الجديد يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى لأنه لا يعتمد على الإنجليزية كلغة وسيطة للترجمة.

وكتبت فان “عند الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، تعمل معظم النماذج المتمحورة على الإنجليزية على الترجمة أولا من الصينية إلى الإنجليزية، ثم من الإنجليزية على الفرنسية، لأن بيانات التدريب بالإنجليزية هي الأكثر توافرا حول العالم”.

وأضافت “نموذجنا يترجم مباشرة من الصينية إلى الفرنسية لنقل المعنى بصورة أدق”.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنها تجري يوميا 20 مليار ترجمة على شرائط الأحداث الخاصة بالمستخدمين، مبدية الأمل في تقديم نتائج أفضل على هذا الصعيد بفضل النظام الجديد.